Настоящие Панкейки приготовить дома к завтраку гораздо проще, чем кажется! К тому же у них, в отличие от тонких блинчиков, масса достоинств: они менее жирные, чем традиционные блины и оладьи (для их жарки используют меньше масла), они очень нежные по вкусу и структуре... И, наконец, они просто красивые и удобные для экспериментов с любыми наполнителями и украшениями! Достаточно украсить верх стопки с панкейками взбитыми сливками и фруктами, полить шоколадной глазурью или сиропом, и у вас на столе к завтраку – маленький вкусный праздник!) И, чуть не забыли) Приготовить стопку панкейков для семьи занимает гораздо меньше времени и сил, чем приготовить стопку обычных блинчиков.
Трайфл с кусочками шоколадного брауни, шоколадным кремом «Мокко», свежей клубникой и взбитыми сливками..
Великолепный протеиновый завтрак с хлебом с протеином от С.Пудовъ за 4 минуты – не только для спортсменов, но и для пожилых людей, которым для здоровья необходимо употребление чистого протеина!
Несмотря на то, что их объединяет одна задача – сгущать блюда и создавать желе, они все же имеют различия.
Buenprovecho, amigos!
Мы наблюдаем возрастающий интерес к более «полезным» сортам пшеничной муки - 1, 2 сорта. Поэтому вносим ясность...
Знаете ли Вы, что важнейшие макромолекулы, которые нужны Вашему телу для построения новых клеток, могут поступать и от хлеба с протеином?
Больше не нужно думать о том, чтобы иметь в доме разрыхлитель, соду и лимонную кислоту.
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Магазин в ТЦ Нора (Москва)
Адрес: Москва, м.Коломенская, пр-т Андропова, д. 22, -1 этаж (минус первый этаж)
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Телефон: 8-495-648-61-05
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Магазин в ТЦ Принц Плаза (Москва)
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Магазин в ТЦ Горизонт (Ростов-на-Дону)
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