Нужна помощь?
Доставка
Оплата
Москва
 
Личный кабинет
Регистрация Забыли пароль?
С.Пудовъ
Например, Кекс
С любовью
к жизни!
8 800 555 62 08 Обратный звонок
Ваша корзина
0,00
Новинки
  • Рисовый кекс Золотое утро, 200 г
  • Сырники на рисовой муке Золотое утро, 110 г
  • Рисовые блины Золотое утро, 250 г
  • Кекс Баунти кокосовый с шоколадом С.Пудовъ, 300 г
  • Кекс двойной шоколад, С.Пудовъ, 300 г
    • Невозможно устоять
  • Брауни С.Пудовъ, 350 г
  • Торт Красный бархат С.Пудовъ, 400 г
  • Шоколадный торт - Двойной шоколад С.Пудовъ, 490
  • Горячий шоколад Классический, С.Пудовъ, 40 г
  • Горячий шоколад Молочный, С.Пудовъ, 40 г
    • Бестселлеры недели
  • Мука рисовая С.Пудовъ, 500 г
  • Мука кукурузная С.Пудовъ, 500 г
  • Мука овсяная С. Пудовъ, 400 г
  • Вафли бельгийские Золотое Утро, 400 г
  • Панкейки Золотое утро, 300 г
    • Пирог с виноградом Пирог с виноградом Пирог с виноградом Простой домашний пирог с виноградом и цукатами для семейного чаепития. 1 час Средне
    Полезный завтрак с С.Пудовъ
  • Рисовые блины с кремом из сливочного сыра и шоколадными каплями
  • Гранола
  • Вафли с беконом
    • Тортик из кекса клубничного Тортик из кекса клубничного Тортик из кекса клубничного Необычная идея приготовления кекса клубничного в виде маленького тортика. 4 часа Средне
    Вкусная и полезная выпечка с С.Пудовъ
  • Меренговый рулет
  • Пирог-тарт с черной смородиной
  • Гамбургеры по-домашнему
    • Новогодние угощения!
    Новогодние конкурсы!
    Холодец, заливное!
    Имбирные традиции от С.Пудовъ
    Возьми с собой в гости!
    Готовимся к праздникам!
    Подарки для новеньких


    Экспресс самовывоз
    Сити_мобил экспресс Москва
    Далли-сервис
    Яркая выпечка
    Сдэк бесплатно
    Новогодние угощения!
    Новогодние конкурсы!
    Холодец, заливное!
    Имбирные традиции от С.Пудовъ
    Возьми с собой в гости!
    Готовимся к праздникам!
    Подарки для новеньких


    Экспресс самовывоз
    Сити_мобил экспресс Москва
    Далли-сервис
    Яркая выпечка
    Сдэк бесплатно
    Каталог
    Перейти в каталог
    Вафли
    Готовим с детьми
    Декор
    Кексы и маффины
    Кондитерский инвентарь
    Лапша, пельмени, вареники
    Мастика и марципан
    Мороженое и коктейли
    Ингредиенты
    Мука
    Печенье и пряники
    Формы и вырубки для печенья
    Пироги
    Пицца
    Торты
    Упаковка и сервировка
    Хлеб
    Распродажа
    Акционные товары
    Перейти к акционным товарам
    Пеки с нами!
    Формочка для печенья и пряников Имбирный человечек С.Пудовъ, 1 шт.
    Ужасно Плохо Нормально Хорошо Отлично
    79
    +
    -
    +
    Вы ранее покупали
    Пеки с нами!
    Формочка для печенья и пряников Звездочка С.Пудовъ, 1 шт.
    Ужасно Плохо Нормально Хорошо Отлично
    79
    +
    -
    +
    Вы ранее покупали
    Пеки с нами!
    Формочка для печенья Ёлочка С.Пудовъ, 1 шт
    Ужасно Плохо Нормально Хорошо Отлично
    79
    +
    -
    +
    Вы ранее покупали
    Пеки с нами!
    Мучная смесь «Печенье сахарное», С.Пудовъ, 400 г
    Ужасно Плохо Нормально Хорошо Отлично
    91
    +
    -
    +
    Вы ранее покупали
    Пеки с нами!
    Печенье имбирное С.Пудовъ, 400 г
    Ужасно Плохо Нормально Хорошо Отлично
    91
    +
    -
    +
    Вы ранее покупали
    -20%
    Брауни С.Пудовъ, 350 г
    Ужасно Плохо Нормально Хорошо Отлично
    231
    185
    +
    -
    +
    Вы ранее покупали
    -20%
    Торт Красный бархат С.Пудовъ, 400 г
    Ужасно Плохо Нормально Хорошо Отлично
    183
    146
    +
    -
    +
    Вы ранее покупали
    -30%
    Готовая мучная смесь Краффин, 0.400 кг
    Ужасно Плохо Нормально Хорошо Отлично
    143
    100
    +
    -
    +
    Вы ранее покупали
    -20%
    Маффины шоколадные С. Пудовъ, 230 г new year
    Ужасно Плохо Нормально Хорошо Отлично
    159
    127
    +
    -
    +
    Вы ранее покупали
    -20%
    Маффины ванильные С. Пудовъ, 250 г new year
    Ужасно Плохо Нормально Хорошо Отлично
    126
    101
    +
    -
    +
    Вы ранее покупали
    -20%
    Шоколадный торт - Двойной шоколад С.Пудовъ, 490 г
    Ужасно Плохо Нормально Хорошо Отлично
    292
    234
    +
    -
    +
    Вы ранее покупали
    -20%
    Кекс Баунти кокосовый с шоколадом С.Пудовъ, 300 г
    Ужасно Плохо Нормально Хорошо Отлично
    128
    102
    +
    -
    +
    Вы ранее покупали
    Идеи
    Перейти к идеям
    Стильный Завтрак с Панкейками Стильный Завтрак с Панкейками

    Настоящие Панкейки приготовить дома к завтраку гораздо проще, чем кажется! К тому же у них, в отличие от тонких блинчиков, масса достоинств: они менее жирные, чем традиционные блины и оладьи (для их жарки используют меньше масла), они очень нежные по вкусу и структуре... И, наконец, они просто красивые и удобные для экспериментов с любыми наполнителями и украшениями! Достаточно украсить верх стопки с панкейками взбитыми сливками и фруктами, полить шоколадной глазурью или сиропом, и у вас на столе к завтраку – маленький вкусный праздник!) И, чуть не забыли) Приготовить стопку панкейков для семьи занимает гораздо меньше времени и сил, чем приготовить стопку обычных блинчиков.


    Трайфл с брауни, шоколадным кремом и клубникой Трайфл с брауни, шоколадным кремом и клубникой

    Трайфл с кусочками шоколадного брауни, шоколадным кремом «Мокко», свежей клубникой и взбитыми сливками..
    Торт «Шоколадно-Красный Бархат» Торт «Шоколадно-Красный Бархат»

    Абсолютный эксклюзив! 

    Хлеб как Кекс Хлеб как Кекс

    Делимся идеей – как приготовить дома легкий дрожжевой хлеб «как кекс»!


    Хочешь получать уведомления о новых товарах и рецептах?
    Шоколадная пицца Шоколадная пицца

    Очень простой рецепт приготовления шоколадной пиццы!

    Шарлотка с яблоками как кекс Шарлотка с яблоками как кекс самый любимый и популярный десерт домашней выпечки!
    Утренний овсяный хлеб с 5 видами семян» С.Пудовъ – идеально для ПП бутербродов к завтраку! Утренний овсяный хлеб с 5 видами семян» С.Пудовъ – идеально для ПП бутербродов к завтраку! Идея вкусного ПП бутерброда для завтрака.
    Улыбка монстра Улыбка монстра

    В последний день октября, 31 числа, кто-то будет отмечать праздник Хэллоуин… А кто-то даже не заметит этой даты.

    Рецепты
    Перейти к рецептам
    Киевский торт Киевский торт Киевский торт Жемчужина кондитерского дела. Великолепный торт из белково-ореховых коржей и масляного шоколадного крема обсыпанный орехами. 5 часов Средне
    Зефиро-сэндвич Зефиро-сэндвич Зефиро-сэндвич Что выбрать - зефир или шоколадное печенье? Или все вместе?! Неожиданный микс и получается новый десерт «Зефиро-сэндвич». Шоколадно-ореховая основа с нежным ягодным зефиром внутри 5 часов Трудно
    Ягодный зефир на агар-агаре Ягодный зефир на агар-агаре Ягодный зефир на агар-агаре Рецепт домашнего ягодного зефира на агар-агаре. Классический, очень красивый десерт с натуральным составом.  
    Сливовая пастила Рецепт сливовой пастилы в домашних условиях. Готовится в духовке. Сливовая пастила Наслаждение цвета бордо! Эта классическая фруктовая пастила готовится всего из 3-х ингредиентов. Сливовое пюре выкладываем в тончайший, почти прозрачный пласт и долго сушим в духовке. Результат превосходит ожидания и затраченное время, потому что на выходе получается восхитительная, натуральная домашняя пастила. Ее можно давать детям, употреблять на ПП, и просо перекусывать где хочется. 14ч 00м Трудно
    Арбузный джем на зиму Арбузный джем на зиму Арбузный джем на зиму Лето, солнце, радость, вкус и позитив – вот, что такое арбузный джем! 1 час Легко
    Шарлотка с яблоками и ванильным мороженым Шарлотка с яблоками и ванильным мороженым Шарлотка с яблоками и ванильным мороженым Классический осенний пирог из мучной смеси «Шарлотка» с шариком ванильного мороженого. 4 часа Легко
    Хочешь получать уведомления о новых товарах и рецептах?
    Бамбл кофе Бамбл кофе Бамбл кофе Холодный коктейль, с ярким кофейным вкусом и цитрусовой свежестью. 10 мин Легко
    Меренговый рулет Меренговый рулет Меренговый рулет Если бы можно было выбрать десерт со вкусом лета, им бы стал меренговый рулет. 1 час 30 мин Средне
    Оладьи по-домашнему Оладьи по-домашнему Оладьи по-домашнему Два варианта подачи оладьей на завтрак. Сладкие с фруктами и сиропом или с беконом и жареным яйцом. 20 мин Легко
    Блины с грибами Блины с грибами Блины с грибами Если хотите сытно и фантастически вкусно перекусить, попробуйте пикантные блинчики с жареными грибами и луком. Легко готовятся, очень ароматные, а специи и «Итальянская» соль дополняют и усиливают вкус начинки, деля его еще ярче. Сделайте большую порцию теплых блинов на всю семью! 1 час Средне
    Молочный коктейль «Сникерс» Молочный коктейль «Сникерс» Молочный коктейль «Сникерс» Прохладный, освежающий молочный коктейль со вкусом легендарного шоколадного батончика. Идеальный напиток в жаркие дни! 3 часа Легко
    Печенье «Поцелуи» Печенье «Поцелуи» Печенье «Поцелуи» Поцелуй, который всегда уместен :) Забавное печенье в виде губ «Поцелуи» можно испечь на годовщину, день Святого Валентина, 8 марта или ко Всемирному дню поцелуев в июле. Яркие губки доставляют удовольствие и в жизни, и на кухне.
         1 час Средне
    Овощной кекс Овощной кекс Овощной кекс Кекс для сытного перекуса: с очень влажной текстурой, ароматом зелени и чесночка, с кусочками кабачков и помидоров внутри.
         1 час 15 мин Легко
    Трайфл Брауни с заварным шоколадным кремом и сливками Трайфл Брауни с заварным шоколадным кремом и сливками Трайфл Брауни с заварным шоколадным кремом и сливками Легкое, вкусное и быстрое лакомство для гостей.. 40-50 мин. Легко
    Статьи 
    Перейти к статьям
    Протеиновый завтрак с хлебом от С.Пудовъ за 4 минуты! Протеиновый завтрак с хлебом от С.Пудовъ за 4 минуты!

    Великолепный протеиновый завтрак с хлебом с протеином от С.Пудовъ за 4 минуты – не только для спортсменов, но и для пожилых людей, которым для здоровья необходимо употребление чистого протеина!

    Подробнее
    Чем отличается агар-агар от желатина Чем отличается агар-агар от желатина

    Несмотря на то, что их объединяет одна задача – сгущать блюда и создавать желе, они все же имеют различия.

    Лето – прекрасная пора для блюд мексиканской кухни! Лето – прекрасная пора для блюд мексиканской кухни!

    Buenprovecho, amigos!

    Про муку пшеничную: высший сорт, 1 сорт, 2 сорт - от эксперта Про муку пшеничную: высший сорт, 1 сорт, 2 сорт - от эксперта

    Мы наблюдаем возрастающий интерес к более «полезным» сортам пшеничной муки - 1, 2 сорта. Поэтому вносим ясность...

    Эволюция вкусного перекуса: от кекса в кружке до маффина в стакане за 1 минуту в микроволновке! Эволюция вкусного перекуса: от кекса в кружке до маффина в стакане за 1 минуту в микроволновке!

    Хлеб с протеином в микроволновке за 4 минуты ТМ«Золотое утро» Хлеб с протеином в микроволновке за 4 минуты ТМ«Золотое утро»

    Знаете ли Вы, что важнейшие макромолекулы, которые нужны Вашему телу для построения новых клеток, могут поступать и от хлеба с протеином?


    Кондитерская мука vs Цельнозерновая мука Кондитерская мука vs Цельнозерновая мука

    Больше не нужно думать о том, чтобы иметь в доме разрыхлитель, соду и лимонную кислоту.

    Где купить
    • Магазин в ТЦ Нора (Москва)

      Адрес: Москва, м.Коломенская, пр-т Андропова, д. 22, -1 этаж (минус первый этаж)

      Режим работы: с 10.00 до 22.00, без выходных и перерывов

      Телефон: 8-495-648-61-05

      Показать на карте
    • Магазин в ТЦ Принц Плаза (Москва)

      Адрес: Москва, м. Теплый Стан, ул.Профсоюзная, д.129а, -1 этаж, напротив касс магазина «Перекресток»

      Режим работы: с 10.00 до 20.00, без выходных и перерывов

      Телефон: 8-495-987-16-80

      Показать на карте
    • Магазин в ТЦ Горизонт (Ростов-на-Дону)

      Адрес: Ростов-на-Дону, ул. Омская, 2К, 2 этаж

      Режим работы: с 09.00 до 22.00, без выходных и перерывов

      Телефон: +7(863) 204 00 48

      Показать на карте
    • Магазин-склад (Таганрог)

      Адрес: Николаевское шоссе, 3

      Режим работы: с 8.00 до 22.00, без выходных и перерывов

      Телефон: +7 (8634) 32-79-09, доб.:321

      Показать на карте
    • В торговых сетях и на онлайн-площадках по всей России

      Адрес: Вы можете найти нашу продукцию в данных магазинах-партнерах

    Наши бренды
    Mareman Mareman
    Золотое Утро Золотое Утро
    Marbelle Marbelle
    Men'sPeris Men'sPeris
    С.Пудовъ С.Пудовъ
    Саша+Маша Саша+Маша
    КУЛИНА КУЛИНА
    КОЛОС КОЛОС
    Интернет-магазин С.Пудовъ Все для выпечки

    Аромат свежей выпечки создает в каждом доме атмосферу уюта и счастья.
    В нашем интернет-магазине С.Пудовъ найдется все для выпечки восхитительных тортов и пышного хлеба с хрустящей корочкой, приготовления роскошных десертов и традиционных пирогов, воздушных коктейлей и горячего шоколада, печенья, кексов, маффинов и многого другого.

    И чтобы ваши вафли получились хрустящими, а булочки – воздушными, добро пожаловать в наш специализированный магазин для тех, кто увлекается кондитерским искусством или просто любит печь.

    Вам вовсе не обязательно учиться годами, чтобы постичь азы выпечки – нарисуйте в своем воображении самые смелые идеи и загляните к нам, мы поможем их осуществить.
    Не бойтесь экспериментов – мы доставим вам все необходимые ингредиенты для реализации ваших креативных вкусных идей.

    В наш ассортимент входят продукты самого высшего качества.
    В магазине С.Пудовъ найдутся все ингредиенты для выпечки любых мучных изделий, от муки до шоколадного брауни.

    В творческом процессе помогут специальные кондитерские компоненты и принадлежности, представленные на нашем сайте.Вдохновляйтесь нашими идеями и создавайте свои собственные шедевры!


    Купить в 1 клик

    Ваше имя*
    Телефон*
    Email:*
    Я подтверждаю свою дееспособность, даю согласие на обработку своих персональных данных данных в соответствии с Условиями
    Заказать звонок
    Задать вопрос
    Войти в личный кабинет
    Введите свой e-mail и пароль, которые вы указали при регистрации на портале pudov.ru
    Регистрация
    Восстановить пароль
    На указанный адрес будет отправлено сообщение с восстановленным паролем.
    Подписаться на рассылку
    Подпишитесь на рассылку о скидках, индивидуальных предложениях, об актуальных новостях из мира домашней выпечки, свежих рецептах от портала С.Пудов
    Подписаться на снижение цены
    Подпишитесь на рассылку о снижении цены на интересующий вас товар
    Email:*
    Я подтверждаю свою дееспособность, даю согласие на обработку своих персональных данных данных в соответствии с Условиями
    Ваш товар добавлен в корзину.
    Хотите продолжить покупки или перейти в корзину?

    Продолжить покупки

    Перейти в корзину

    Ок
    Специальная цена по карте постоянного покупателя pudov.ru!

    Если у вас есть карта - зарегистрируйте ее
    в личном кабинете.

    Уже с первого заказа вы получаете скидку 5%.

    Ок

    Ваше имя
    Телефон
    Email:
    Я подтверждаю свою дееспособность, даю согласие на обработку своих персональных данных данных в соответствии с Условиями

    Продолжить покупки

    Перейти в корзину